No Estádio Moulinex, os ingleses do ‘Wolves’, treinados por Nuno Espírito Santo, estrearam-se da melhor maneira nas competições europeias, com dois golos portugueses, o primeiro por Diogo Jota, aos 37 minutos, e o segundo por Rúben Vinagre, aos 90+3, após ter saltado do banco no decorrer do segundo tempo.

Para além do avançado e do defesa lateral esquerdo, Rui Patrício, João Moutinho e Rúben Neves fizeram parte do ‘onze’.

Por seu lado, o CSKA Sofia, da Bulgária, dos portugueses Tiago Rodrigues, Janio Bikel e Nuno Tomás, recebeu e venceu os croatas do Osijek com um golo solitário do brasileiro Evandro.

Com Gonçalo Paciência a titular, os alemães do Eintracht Frankfurt venceram na Estónia, o Flora Talin, por 2-1, graças aos tentos de Lucas Torró e Dejan Joveljic, tendo Ainsalu apontado o golo da formação local.

Os eslovacos do Trnava, com o luso Ricardo Chéu no comando, complicaram a passagem à próxima fase, ao saírem derrotados do reduto do Plovdiv, por 2-0, face a um ‘bis’ Dimitar Iliev.

Em Barcelona, o Espanyol viveu, 12 anos depois, um regresso feliz à Europa, ao golear por 4-0 o Stjarnan, da Islândia, com dois golos do argentino e ex-benfiquista Facundo Ferreyra e outros tantos de Borja Iglesias.

Mais perto da terceira pré-eliminatória ficaram também os italianos do Torino (3-0 em casa aos húngaros do Debrecen), os franceses do Estrasburgo (3-1 aos israelitas do Maccabi Haifa) e os escoceses do Rangers (2-0 aos luxemburgueses do Niedercom).

Destaque ainda para os nove golos no embate entre o Gent e o Viitorul Constanta, que os belgas venceram por 6-3, depois de terem chegado ao intervalo a liderar por 5-1. Ainda fizeram o 6-1, antes de um ‘bis’ de Bogdan Tiru.

Na luta, com Portugal, pelo precioso quinto lugar do ‘ranking’ da UEFA, a Rússia, que ocupa a posição, perdeu terreno, pois se o Vitória ganhou, o Arsenal Tula perdeu em casa por 1-0 com os azeris do Neftci Baku.