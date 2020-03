A decisão da UEFA, a instituição responsável pela organização da Liga Europa, foi tomada no seguimento das restrições de voo impostas pelos governos espanhol e italiano.

A Roma, treinada pelo técnico português Paulo Fonseca, já tinha informou hoje do impedimento de aterrar em Espanha pelas autoridades locais, quando se preparava para viajar em virtude da partida da Liga Europa frente ao Sevilha que se encontrava agendada para amanhã.

Por outro lado, o Getafe já tinha anunciado publicamente a recusa em viajar para Itália para defrontar o Inter de Milão. Angel Torres, o presidente do clube espanhol, disse num programa de rádio que não ia permitir a viagem, pedindo o adiamento da partida.

"Não queremos ficar no meio do coronavírus, não temos necessidade disso", disse o presidente do Getafe.

Itália, neste momento em quarentena, já registou 631 mortos e 10.149 casos de infeção pela doença.

Até à meia-noite de quarta-feira (16:00 horas de terça-feira, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizava, no total, 80.778 infetados e 3.158 mortos devido ao novo coronavírus.

No entanto, a maioria das mortes e casos de infeção no país foram registados na província de Hubei, epicentro da epidemia, onde várias cidades permanecem em quarentena, com entradas e saídas bloqueadas, enquanto a maioria das restantes províncias do país não registam novos casos há vários dias.