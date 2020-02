O jogo ‘grande’ promete ser o Roma-Sevilha, num embate entre dois antigos treinadores do FC Porto (Paulo Fonseca e o espanhol Julen Lopetegui), com Rony Lopes na equipa espanhola, enquanto o Shakhtar Donetsk aparece como favorito perante o Wolfsburgo, sétimo classificado da Bundesliga.

O Manchester United, no qual alinha Bruno Fernandes, vai ter pela frente o LASK Link, da Áustria, numa ronda em que o Bayer Leverkusen, que eliminou na quinta-feira o FC Porto, vai medir forças com o Rangers, responsável pelo ‘adeus’ do Sporting de Braga no dia anterior.

A lutar pelo título em Itália, o Inter Milão vai ‘apanhar’ o Getafe, equipa em que alinha o português Antunes e que ocupa um surpreendente quinto lugar em Espanha. Na ronda anterior, o emblema da zona de Madrid deixou pelo caminho o Ajax.

Depois de eliminar o Sporting, o Basaksehir vai discutir o apuramento com o Copenhaga, enquanto o Basileia só à tarde vai saber o seu adversário dos ‘oitavos’, já que o duelo entre Salzburgo e Eintracht Frankfurt foi adiado devido ao mau tempo.

Na primeira mão, os germânicos, que contam com os avançados portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, venceram por 4-1.

Os jogos dos oitavos de final da Liga Europa vão decorrer a 12 de março (primeira mão) e 19 do mesmo mês (segunda mão).