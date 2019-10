Após o desaire por 3-2 no reduto do PSV Eindhoven, os ‘leões’ estiveram em desvantagem, por culpa de um tento de Marco Raguz, aos 16 minutos, mas deram a volta, por intermédio do brasileiro Luiz Phellype, aos 58, e de Bruno Fernandes, aos 63.

Com este triunfo, na estreia europeia de Silas, o conjunto ‘leonino’ é segundo do agrupamento, com os mesmos três pontos do Lask, terceiro, enquanto o PSV venceu por 4-1 no reduto do Rosenborg e lidera, com o pleno de seis pontos.