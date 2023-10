A decisão dos títulos nacionais masculino e feminino de surf será conhecida na última etapa da Liga MEO Surf em Peniche, palco pelo terceiro ano consecutivo da última paragem da 1.ª divisão do surf. Quatro surfistas, entre os 19 e os 21 anos, posicionam-se para terminar a temporada coroados como campeões.

Guilherme Ribeiro, campeão nacional em título, 21 anos, e Francisca Veselko, 21, campeã na temporada de 2021, entram em ação do Bom Petisco Peniche Pro, evento que arrancou hoje (ronda 1 do quadro masculino e quadro feminino) na praia do Lagido, em Peniche e termina domingo, vestidos de licra amarela Go Chill, símbolo da liderança do ranking.

Se no caso da competição feminina, Kika Veselko (3590 pontos, na soma do top 4), campeã mundial júnior, tem via aberta para suceder a Teresa Bonvalot e reconquistar o título (basta-lhe o 5.º lugar), o segundo da carreira, face à vantagem que tem sobre Gabriela Dinis (3158 pts), 19, obrigada a vencer na Capital da Onda, o mesmo não é garantido para Gui Ribeiro.

Isto porque para efeitos de atribuição do troféu são contabilizadas as pontuações das quatro melhores etapas, o que obriga os surfistas a descartarem uma paragem na prova masculina e duas no feminino (às cinco etapas acresce uma, na Costa Nova).

Liga MEO Surf créditos: Jorge Matreno ANS

O atual campeão, Guilherme Ribeiro (2920 pts), surfista que conquistou o primeiro título da carreira no ano passado, em Peniche, na etapa de encerramento do circuito nacional, está, por isso, em desvantagem em relação a Joaquim Chaves (2860 pts) na luta pelo troféu da Liga MEO Surf.

Apesar de ter falhado a primeira etapa, “Quim Jó”, 20 anos, soma duas vitórias, na Ericeira e na Ribeira Grande, Açores e um 2.º lugar (Porto), pelo que entra na etapa decisiva na liderança provisória. Garante o título com um 3º lugar (meias-finais). Se alcançar o 9º lugar, obriga Gui Ribeiro a vencer para revalidar o título da 1.ª divisão do surf nacional.

Galeria dos Campeões Nacionais Masculino

Vasco Ribeiro – 5 títulos (2011, 2012, 2014, 2017, 2021)

Ruben Gonzalez – 4 títulos (2004, 2005, 2006 e 2008)

Frederico Morais – 3 títulos (2013, 2015 e 2020)

José Gregório – 3 títulos (1997, 2003 e 2007)

João Antunes – 3 títulos (1994, 1996 e 1998)

Miguel Blanco – 2 títulos (2018 e 2019)

Justin Mujica – 2 títulos (1999 e 2010)

Surfistas com um título nacional: Bruno Charneca, Almir Salazar, Rodrigo Herédia, Marcos Anastácio, Paulo Rodrigues, Gustavo Gouveia, Tiago Pires, João Guedes, Pedro Henrique e Guilherme Ribeiro (2022).

Galeria das Campeãs Nacionais Feminino

Patrícia Lopes – 11 títulos (1995, 1997 a 2006)

Teresa Bonvalot – 4 títulos (2014, 2015, 2020 e 2022)

Teresa Abraços – 3 títulos (1992, 1993 e 1996)

Carolina Mendes – 2 títulos (2016 e 2017)

Carina Duarte – 2 títulos (2008 e 2013)

Francisca Santos – 2 títulos (2007 e 2010)

Maria Abecasis – 2 títulos (2011 e 2012)

Surfistas com um título nacional: Joana Rocha, Yolanda Hopkins e Francisca Veselko (2021)