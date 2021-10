No jogo de abertura da 12.ª ronda, os forasteiros adiantaram-se aos 31 minutos, pelo internacional canadiano Jonathan David, mas, na segunda parte, depois de o guarda-redes Donnarumma evitar o avolumar do resultado, o ex-benfiquista fez a diferença, com uma assistência, aos 74, e o golo da reviravolta, aos 88.

O argentino conectou com dois brasileiros para derrotar os detentores do cetro, com um centro da esquerda para o ‘capitão’ Marquinhos marcar na área, de pé direito, e, depois, com uma tabela perfeita com Neymar, para atirar fora do alcance de Grbic.

O PSG somou, assim, mais três pontos, para um total de 31, em 36 possíveis, e, à condição, mais 10 do que o segundo colocado, o Lens, que se desloca no sábado a Lyon, e 11 face ao terceiro, o Nice, de visita no domingo ao reduto do Angers.

O encontro começou, praticamente, com uma grande oportunidade do Lille, com Donnarumma a negar o golo a Yilmaz, logo no minuto inicial, para, aos 15, ser Ikoné a falhar, com um remate ao lado.

O PSG ripostou com um remate falhado de Lionel Messi, aos 30 minutos, na jogada que antecedeu o golo dos visitantes: numa jogada trabalhada, Yilmaz surgiu na esquerda, ‘bailou’ perante Kehrer e centrou para o desvio vitorioso de David.

Até ao intervalo, os anfitriões ainda tentaram responder, mas Di Maria falhou uma boa oportunidade, aos 40 minutos, e sobre o intervalo, aos 45+1, Messi atirou um livre por cima. Estava em dúvida e já não veio para a segunda parte, substituído por Icardi.

Após o reatamento, o Lille continuou melhor — perante um PSG sem Mbappé, Hakimi, Verratti, Paredes e Sergio Ramos – e poderia ter chegado ao segundo tento, mas Donnarumma negou-o a David, aos 47 minutos, e a Yilmaz, aos 56.

Depois da entrada de Nuno Mendes e a passagem para um sistema de três defesas, Di Maria ‘despertou’ o PSG com uma arrancada pela esquerda e um centro perfeito para um falhanço de cabeça de Icardi, aos 73 minutos.

No minuto seguinte, o ex-benfiquista voltou a centrar da esquerda com perigo, mas, desta vez, o ‘capitão’ Marquinhos foi bem mais eficaz e empatou o encontro.

Com a igualdade, o PSG cresceu, o Lille recuou, parecendo mais interessado em segurar o empate, e, depois de mais duas ameaças, Di Maria, ‘endiabrado’, tabela com Neymar e fez a bola passar entre as pernas de José Fonte e entrar longe de Grbic.

Num campeonato em que já tinha triunfado aos 90+2 minutos (2-1 de Icardi ao Lyon), aos 90+4 (2-1 de Hakimi em Metz) e aos 87 (2-1 de Mbappé, de penálti, ao Angers), o PSG resolveu aos 88, sabendo, depois, gerir o resultado até final.

Danilo jogou os 90 minutos nos locais e Nuno Mendes entrou aos 65, enquanto, no Lille, quatro portugueses jogaram todo o encontro, os centrais José Fonte e Tiago Djaló e os médios Renato Sanches (amarelo aos 57) e Xeka.

Com o desaire de hoje, o Lille manteve-se com 15 pontos e vai, provavelmente, cair abaixo do 11.º lugar, sendo que está agora a 16 pontos dos parisienses.