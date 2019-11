O Paris Saint-Germain esteve em vantagem, com um golo de Kylian Mbappé, aos 19 minutos, mas o Dijon deu a volta com um golo a fechar a primeira parte por Mounir Chouiar, aos 45+6, e outro a abrir a segunda pelo venezuelano Jhonder Cádiz, aos 47.

Num encontro disputado entre equipas nos extremos da Liga, entrou melhor o então lanterna-vermelha Dijon, que viu o guarda-redes costa-riquenho Keylor Navas negar o golo a Cádiz, aos 16 minutos, após cabeceamento do avançado emprestado pelo Benfica.

O Paris Saint-Germain chegou à vantagem por Kylian Mbappé, aos 19 minutos, com um remate por cima do guarda-redes senegalês Alfred Gomis, a passe do argentino Ángel di Maria.

Apesar da contrariedade de ter sido obrigado a substituir dois jogadores por lesão, Coulibaly e Chafik, o aguerrido Dijon logrou chegar ao empate por Mounir Chouiar, aos 45+6, numa recarga a uma bola defendida para a frente por Navas.

A histórica primeira vitória do Dijon sobre o PSG para a ‘Ligue 1’ começou a escrever-se logo no início da segunda parte, com o golo de Cádiz, jogador cedido aos franceses pelo SL Benfica, aos 47, após uma jogada de insistência terminada com um remate por entre as pernas de Kaylor Navas.

Após a vantagem do Dijon, seguiu-se uma mão cheia de oportunidades desperdiçadas pelo PSG, que ainda teve um cabeceamento à trave pelo argentino Mauro Icardi, aos 64, e um remate do seu compatriota Leandro Paredes ao poste, aos 69.

Para a história do jogo ficaram ainda as situações de perigo protagonizadas por Di Maria, aos 56 e 62, Icardi, 62, 66, 75 e 87, e Cavani, aos 82, mas o resultado surpresa não sofreu alterações.

O campeão PSG segue na liderança do campeonato, com 27 pontos, mais oito do que o Nantes, enquanto o Dijon entregou provisoriamente a lanterna-vermelha ao Metz ao subir ao 18.º lugar, com 12.