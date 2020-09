Depois de uma primeira parte sem golos, o Marselha desde cedo se viu a perder, com o tento anotado pelo brasileiro Luiz Gustavo, aos 47 minutos.

A formação da casa tudo fez para inverter o resultado, mas o melhor que conseguiu foi o empate, que chegou aos 85 minutos por Germain, a passe de Sanson.

O Marselha cai para sétimo, com sete pontos, e o Lille é quinto, com oito, numa prova em que o comando é de Rennes e Saint-Etienne, com 10.

O campeão Paris Saint-Germain entrou no caminho das vitórias, após um arranque de época desastroso, e já é oitavo, com seis pontos, resultantes de dois triunfos consecutivos.

Com Kylian Mbappé recuperado da covid-19 e de regresso à equipa, o PSG parece ter voltado à normalidade e venceu na visita ao Nice, por 3-0.

Mbappé, que falhou as três primeiras jornadas e viu o vice-campeão europeu, a braços com vários casos de covid-19, perder com o Lens e com o Marselha nas duas primeiras rondas, marcou hoje o primeiro golo e esteve no segundo.

No primeiro lance, converteu um penálti a castigar falta sobre ele próprio, aos 37 minutos, e no segundo fez o remate para defesa incompleta do guarda-redes argentino Walter Benítez, aos 45+1, com Di María a aparecer para a recarga.

Na segunda parte, Marquinhos fez o 3-0, aos 66, assistido por Di María.