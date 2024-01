Com o português Tiago Santos entre os titulares, o Lille acabou por ficar condicionado em ‘cima’ do intervalo, depois de o jovem médio Ayyoun Bouaddi, de apenas 16 anos, ter visto o segundo cartão amarelo, aos 45+1 minutos.

Com este empate sem golos, os ‘dogues’ mantêm-se no quinto posto da tabela, com 32 pontos, e desperdiçaram a oportunidade de se ‘colarem’ a Mónaco (quarto colocado) e Brest (terceiro), ambos com 34.

O último posicionado do pódio defronta ainda hoje o líder isolado Paris Saint-Germain, que tem 43. O Montpellier é 12.º, com 19.