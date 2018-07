O Liverpool anunciou hoje a contratação do futebolista suíço Xherdan Shaqiri, extremo que passou as três últimas épocas no Stoke City e que assinou um contrato de “longa duração” com os ‘reds'.

No seu site oficial, o Liverpool confirmou a contratação do internacional helvético, que aparece numa fotografia vestido com a camisola do clube, mas, tal como aconteceu com duração do vínculo, também não revelou os contornos do negócio e o montante pago ao Stoke City pela sua aquisição. “Como jogador, quero sempre estar nos grandes palcos. Estive quase a assinar pelo Liverpool há uns anos, mas não aconteceu. Estou aqui e quero provar que mereço estar aqui. Quero dar o meu melhor e conquistar títulos. Estou muito feliz”, disse Shaqiri. Formado no Basileia, o jogador de 26 anos passou pelo Bayern Munique, durante três épocas, e pelo Inter Milão antes de rumar até Inglaterra. Shaqiri tem 74 jogos e 21 golos pela Suíça e ajudou a sua seleção a alcançar os oitavos de final do Mundial2018, que termina no domingo, na Rússia.