O cenário é idêntico no Grupo B, com o Bayern Munique, sem Ribéry ou Robben, mas com Lewandowski, Neuer e agora Coutinho, e o Tottenham, de Kane e Eriksen, claros favoritos, perante o Olympiacos, de Pedro Martins, e o Estrela Vermelha.

No Grupo C, o Manchester City, que tudo conquistou em Inglaterra, é o único ‘grande’, pelo que o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, tem boas hipóteses de ser segundo, mais do que a estreante Atalanta e muito mais do que o Dínamo Zagreb.

Por seu lado, o Grupo D é como o A e o B, pois a Juventus, de Cristiano Ronaldo, e o Atlético de Madrid, com a nova ‘estrela’ João Félix, recrutada ao Benfica por 126 milhões de euros, dificilmente darão hipóteses ao Bayer Leverkusen e ao Lokomotiv Moscovo, do ‘herói’ luso Éder.

No Grupo E, está o detentor Liverpool, a equipa de Klopp, Salah, Mané, Firmino, Alisson e do ‘intransponível’ Van Dijk, favorito ao lado do Nápoles, perante Salzburgo e Genk.

Entre os cabeças de série, o que teve menos sorte foi o FC Barcelona, de Lionel Messi e agora também de Antoine Griezmann e Frankie De Jong, que é favorito no Grupo F, mas não pode facilitar muito, perante o Borussia Dormund e o Inter de Milão, agora comandado por Antonio Conte. O Slavia Praga é o ‘árbitro’.

O mais aberto de todos, é o Grupo G, em que o favoritismo é ‘inversamente proporcional’ aos potes, com o Leipzig a surgir na ‘frente’, seguido por Lyon, Benfica e Zenit. Nenhuma classificação final será, porém, verdadeiramente uma surpresa.

No Grupo H, o ‘tubarão’ é o Chelsea, detentor da Liga Europa, mas o equilíbrio promete reinar, face à presença do Ajax, do ‘turbulento’ Valência e do Lille.

A fase de grupos, com seis jornadas, desenrola-se até 11 de dezembro, com os dois primeiros de cada agrupamento a seguirem para os ‘oitavos’ (primeira mão em 18, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2020 e segunda em 10, 11, 17 e 18 de março).

Depois, seguem-se os quartos de final (primeira mão em 07 e 08 de abril e segunda em 14 e 15), as meias-finais (primeira mão em 28 e 29 de abril e segundo em 05 e 06 de maio) e a final, a 30 de maio, em Istambul, na Turquia.