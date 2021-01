Depois do triunfo por 2-1 no mês passado, com um golo de Roberto Firmino em cima do apito final, os ‘reds’ voltaram a superar os ‘spurs’, que tiveram um golo anulado logo aos três minutos, por fora de jogo do sul-coreano Heung-min Son.

Os campeões ingleses acabaram por se adiantar em cima do intervalo, aos 45+4 minutos, com o senegalês Sadio Mané a fugir nas costas da defesa do Tottenham e a cruzar para a finalização de Firmino, e dilataram a vantagem no arranque da segunda parte, por intermédio de Trent Alexander-Arnold, aos 47, aproveitando uma defesa incompleta de Hugo Lloris.

A formação comandada por José Mourinho respondeu logo de seguida e reduziu a diferença, através de um pontapé fortíssimo do dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg, aos 49 minutos, só que os ‘reds’ sentenciaram o encontro aos 65, através de Mané.

O Liverpool colocou um ‘ponto final’ a uma série de cinco jogos sem vencer na ‘Premier League’ e mantém-se em quarto lugar, com 37 pontos, mas agora está mais próximo do ‘pódio’, uma vez que, nesta ronda, o Manchester United (40), segundo colocado, perdeu com o Sheffield United, e o Leicester (39), terceiro, empatou com o Everton.

Já o Tottenham, que não perdia há quatro partidas, segue fora do ‘top-4’ desde a 14.ª jornada, ocupando o sexto lugar, com 33 pontos, em igualdade com os ‘toffees’.

A Liga inglesa é liderada pelo Manchester City, que soma 41 pontos e tem menos um jogo do que os concorrentes mais próximos.