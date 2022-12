Lula da Silva, que toma posse no próximo dia 1 de janeiro, também não se esqueceu do astro brasileiro, recordando os tempos de Pelé como jogador.

"Pelé nos deixou hoje. Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona... Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé", escreveu nas redes sociais.