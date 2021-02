O resultado do estádio Groupama, conjugado com a vitória do PSG no Parque dos Príncipes sobre o Nice, também por 2-1, ditou que o Lyon, que tem como guarda-redes o português Anthony Lopes, caia uma posição na tabela, mantendo-se com os mesmos 52 pontos, contra 54 dos parisienses e do Lille, que só jogam domingo, contra o Brest.

A formação treinada por Rudi Garcia entrou no estádio Groupama com os olhos postos na liderança provisória, mas cedo ficou em apuros com o golo de Teji Savanier aos 20 minutos, a passe do argelino Andy Delcort.

O Lyon reagiu com empenho e 'emendou' o marcador no tempo de compensação da primeira parte, graças ao brasileiro Lucas Paqueta, relançando a partida para o segundo tempo.

Seria, no entanto, o Montpellier a chegar à vitória, aos 65 minutos, com o golo de Elye Wahi, por muito que tentassem os lioneses inverter a 'sorte'.

Mais cedo, o internacional português Rony Lopes voltara a marcar pelo Nice, sem conseguir evitar a derrota da sua equipa no Parque dos Príncipes.

O Paris Saint-Germain (com Danilo a jogar os sete minutos finais) alcançou no topo o Lille, que só joga domingo, mas não deixa grandes indicações para o 'choque' europeu de terça-feira, contra o FC Barcelona. Sem Neymar nem Di Maria, o ataque parisiense perde brilho e a equipa agora treinada por Mauricio Pochettino fica bastante longe do fulgor das últimas épocas.

O PSG abriu o marcador, por Drexler, aos 22 minutos, no seguimento de um lance em que Mauro Icardi atirou ao poste.

O Nice ganhou corpo no segundo tempo e Rony Lopes esteve muito perto de marcar, com um remate sobre a barra. Depois, fez mesmo o golo, aos 50 minutos, aproveitando um passe catastrófico do capitão parisiense, Marquinhos.

A equipa da Côte d'Azur quase que se adiantou, aos 61, só que o remate de Amine Gouira acabou na barra, após desvio do guarda-redes Keylor Navas.

Seria o italiano Moise Kean a salvar a sua equipa, aos 76 minutos, de cabeça e após magnífico passe de Icardi. Com este precioso tento, Kean supera as expectativas e chega aos dez golos na Liga.

Também hoje, Reims e Lens equilibraram-se, com 1-1 a ser o resultado final. Marcaram na partida Zeneli, para a equipa da casa, aos 13 minutos, e Sotoca, para os visitantes, aos 61.