O empate a um golo na receção ao Tottenham, no sábado, acabou por custar caro aos ‘reds’, finalistas da presente edição da Liga dos Campeões, uma vez que contabilizam 83 pontos contra os 86 dos ‘citizens’. Os ‘magpies’ seguem em 13.º, com 43.

O avançado Sterling, à passagem do minuto 19, deu o melhor seguimento à assistência do lateral luso João Cancelo, para colocar o campeão inglês na frente do desafio, com a vantagem a ser dilatada pelo central Laporte (38), na recarga a uma defesa incompleta de Dubravka.

No segundo tempo, o central português Rúben Dias já não voltou, sendo rendido por Fernandinho, e o médio Rodri (61) colocou um ponto final nas aspirações do Newcastle, após corresponder de cabeça a um pontapé de canto cobrado por Kevin De Bruyne.

Em cima do minuto 90, o suplente utilizado Phil Foden e, novamente, Sterling (90+3) tornaram o resultado com números goleadores.

O avançado português Bernardo Silva não saiu do banco de suplentes.

Na luta pelos lugares que dão acesso direto à Liga dos Campeões, o quarto colocado Arsenal (66 pontos) bateu em casa o Leeds (2-1) e aproveitou da melhor maneira o deslize do rival Chelsea no sábado – empate a dois golos na receção ao Wolverhampton -, para ficar a apenas um ponto do terceiro lugar, no qual os ‘blues’ somam 67.

No Emirates Stadium, em Londres, os ‘gunners’, com Cédric Soares entre os titulares e Nuno Tavares no ‘banco’, resolveram, praticamente, o desafio nos 10 minutos iniciais, face ao ‘bis’ do inglês Nketiah (cinco e 10), com o primeiro tento a acontecer muito por culpa do facilitismo do guarda-redes gaulês Meslier.

Ainda antes do intervalo, o Leeds viu o defesa Luke Ayling receber ordem de expulsão, aos 27, deixando o cenário ainda mais difícil para os ‘whites’, que ainda colocaram alguma incerteza no marcador, com a ‘emenda’ do espanhol Diego Llorente (66).

O Leeds ocupa, agora, o perigoso 18.º posto da tabela, com 34 pontos, os mesmos do Burnley (17.º), ambos hoje ultrapassados pelo Everton (16.º, com 34), depois do triunfo em Leicester (1-2).

Os ‘toffees’ construíram o segundo importante triunfo seguido na prova, com os remates certeiros dos defesas Mykolenko (seis) e Holgate (30), sendo que, pelo meio, o avançado Daka marcou para os ‘foxes’ (14.º, com 42), que não tiveram o lateral português Ricardo Pereira na ficha de jogo.

No Everton, o médio André Gomes não foi utilizado pelo treinador Frank Lampard.

De volta aos triunfos na Premier League está o West Ham, que foi ao campo do lanterna-vermelha e já despromovido Norwich golear por 4-0. Benrahma (12 e 45+3), Michail Antonio (30) e Manuel Lanzini (65) anotaram os golos que permitiram aos ‘hammers’ (sétimos) passarem a somar 55 e aproximarem-se do Manchester United, quinto, com 58.