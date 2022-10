No campo do atual 17.º classificado, um excelente golo do belga Kevin de Bruyne, aos 49 minutos, na marcação de um livre direto, decidiu a partida e colocou os ‘citizens’ à condição no topo da Premier League.

O Manchester City, bicampeão e quatro vezes vencedor da competição nas últimas cinco edições, passou a ter um ponto de vantagem sobre o Arsenal, de Cédric Soares e Fábio Vieira, que nesta ronda recebe no domingo o Nottingham Forest, último classificado.

João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares na equipa de Pep Guardiola, que lançou Rúben Dias no jogo aos 72 minutos.

Do lado do Leicester City, que é 17.º colocado com 11 pontos, dois acima da zona de despromoção, o lateral português Ricardo Pereira voltou a estar ausente devido a lesão.