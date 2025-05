Uma grande penalidade convertida por Clayton, aos 78 minutos, e um golo de Martim Neto nos descontos (90+8) asseguraram o triunfo do Rio Ave, no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, casa emprestada do clube de Vila do Conde até final da época.

O triunfo deixa o Rio Ave na 11.ª posição da tabela, com 36 pontos, em igualdade com o Moreirense, 10.º, e o Estrela da Amadora no 15.º lugar, com 29, à frente de AVS, Farense e Boavista, os três últimos classificados.