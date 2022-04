Erik ten Hag, que nas últimas cinco épocas orientou os holandeses do Ajax, numa caminhada que se traduziu em duas conquistas da Eredivise, duas KNVB Beker e uma Johan Cruijff Schaal, para além de ter alcançado por em 2018/19 as meias-finais da Liga dos Campeões, vai ser, a partir da próxima temporada, o novo técnico do Manchester United.

O treinador holandês de 52 anos assinou um contrato até 2025, com mais uma época de opção, anunciaram esta quinta-feira os Red Devils.

Esta é a opção do clube de Old Trafford para substituir Ralf Rangnick, treinador que foi contratado para assumir o comando da equipa de forma interina, após a saída de Ole Gunnar Solskjær. Rangnick passará a desempenhar o cargo de diretor desportivo.

Nas primeiras palavras como futuro treinador do emblema inglês, ten Hag disse ser "uma grande honra ser nomeado treinador do Manchester United", confessando estar "muito entusiasmado com o desafio".

"Conheço a história deste grande clube e a paixão dos adeptos, e estou absolutamente determinado a desenvolver uma equipe capaz de entregar o sucesso que merece", sublinhou, antes de confessar que "será difícil deixar o Ajax após estes anos incríveis", clube ao qual deixou ainda a garantia de que dará tudo para fechar em pleno este capítulo antes da mudança para Inglaterra.

“Durante os últimos quatro anos, no Ajax, Erik ten Hag provou ser um dos treinadores mais bem-sucedidos da Europa, conhecido pelo futebol atraente e ofensivo e pelo compromisso com a juventude”, referiu John Murtough, diretor de futebol dos Red Devils.

Murtough garante ter ficado “profundamente impressionado com a visão estratégica de Ten Hag para devolver o Manchester ao nível competitivo” que o clube, atual sexto classificado da liga, merece.

“Desejamos a Erik toda a sorte do e queremos que ele se concentre no trabalho no Ajax até final da temporada. Esperamos recebê-lo em Manchester este verão”, disse John Murtough.

O Manchester United está a viver um período difícil da sua história recente. Desde que Alex Ferguson deixou Old Trafford que o clube nunca mais encontrou o caminho para voltar a vencer a Premier League, com o último troféu da liga a ser levantado em 2012/13. No entanto, é desde a temporada 2016/17, em que José Mourinho conquistou a Supertaça inglesa, a Liga Europa e a Taça da Liga, que o clube não vence qualquer título.