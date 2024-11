Rúben Amorim vai ser o novo treinador do Manchester United, confirmaram ambas as partes, os red devils e o Sporting, num negócio avaliado em 11 milhões de euros.

"Assinará até junho de 2027 com opção de clube por mais um ano, assim que cumprir as suas obrigações para com o atual clube. Vai juntar-se ao Manchester United na segunda-feira, 11 de novembro.

Ruben é um dos jovens treinadores mais entusiasmantes e conceituados do futebol europeu. Altamente condecorado como jogador e treinador, os seus títulos incluem a conquista por duas vezes a Primeira Liga em Portugal com o Sporting, o primeiro deles foi o primeiro título do clube em 19 anos", salientaram os red devils.

Entretanto, também o Sporting confirmou a saída do treinador.

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante também designada por Sporting SAD), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril, vem, no seguimento do comunicado divulgado ao mercado no passado dia 29 de Outubro de 2024, informar o seguinte:

A Sporting SAD chegou a acordo com o Manchester United FC (adiante MUFC) com relação aos termos e condições da saída do treinador Rúben Amorim, em contrapartida do qual o MUFC pagará à Sporting SAD Euro 11.000.000", lê-se no comunicado.