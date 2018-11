Os jovens Diogo Sousa, Tiago Djaló, Thierry Correia e Miguel Luís integraram esta terça-feira a convocatória do Sporting para a vista ao Qarabag, na quinta-feira, da quinta jornada do Grupo E da Liga Europa de futebol.

Os quatro futebolistas da formação sportinguista foram chamados por Marcel Keizer, que não pode contar com Mathieu e Acuña, que cumprem castigo, nem com os lesionados Ristovski, Battaglia, Raphinha e Montero.

O técnico holandês, que se estreou com uma vitória por 4-1 diante do Lusitano de Vildemoinhos, chamou Diogo Sousa em detrimento do guarda-redes Luís Maximiano, relativamente ao jogo para os 16 avos da Taça de Portugal.

Keizer também teve de abdicar de Bruno César e Lumor, que foram convocados para o jogo do passado sábado, mas não estão inscritos na UEFA.

O Sporting ocupa o segundo lugar no Grupo E, com sete pontos, mais quatro do que o Vorskla Poltava e do que o Qarabag, empatados no último posto com três pontos, precisando apenas de uma vitória para garantir a qualificação para a próxima fase, na qual já figura o Arsenal, que lidera com 10 pontos.