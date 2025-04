"Irritado". É assim que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal, está com Fernando Gomes, líder do Comité Olímpico de Portugal, e Pedro Proença, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Fonte próxima a Fernando Gomes e Pedro Proença confirmou ao SAPO24 que Marcelo Rebelo de Sousa pretende falar com ambos para acabar com este clima pesado entre os maiores dirigentes do desporto nacional.

Tudo começou após a saída de Fernando Gomes da FPF e com a entrada de Pedro Proença para o seu antigo cargo e, sobretudo, às eleições para o Comité Executivo da UEFA.

O agora novo Presidente da FPF garantiu à UEFA que Fernando Gomes, agora à frente do COP, apoiava a sua candidatura, mas este último negou-o ao organismo europeu. Após esta atitude de Fernando Gomes, Pedro Proença considerou "gravíssimas" as declarações.

Perante este clima, Marcelo Rebelo de Sousa ficou "irritado" e fez saber junto das duas entidades que tudo fará para sanar este clima, inclusive a suspensão de ambos, "se assim for necessário", disse a mesma fonte.