“É sem dúvida uma surpresa e um orgulho a comissão executiva ter escolhido a prata da casa para organizar esta missão, tanto a chefia, como a adjunta, que é a minha colega Catarina Monteiro. É sem dúvida um reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito até então. A possibilidade de poder estar em Tóquio é sem dúvida um orgulho”, referiu.

Depois de ter estado na comitiva em Londres2012 e no Rio2016 e ter sido chefe de missão, entre outros, aos Jogos Europeus, Marco Alves assume que chefiar a comitiva aos Jogos Olímpicos “é uma responsabilidade maior”.

“Os Jogos são, naturalmente, o evento do ciclo, só por isso a atenção que este evento exige tem o mesmo tamanho da responsabilidade”, afirmou, recordando que grande parte da sua equipa já teve experiência de chefiar outras missões: “Termos este núcleo de pessoas a dividir responsabilidades no Comité deixa-nos, não obstante a responsabilidade, com alguma tranquilidade no desafio que nos é colocado para Tóquio”.

Marco Alves não esqueceu os seus dois antecessores — Mário Santos (Londres2012) e José Garcia (Rio2016) –, dizendo que “só é possível pelas aprendizagens do passado” chegar agora a chefe de Missão.