O adiamento foi benéfico para a preparação ou foi mais um momento de ansiedade?

Para mim não alterou muito. O importante é que os Jogos se vão realizar, e agora de uma maneira mais segura.

Beneficiou com o adiamento ou está nos Jogos devido a esse facto?

Não.

BI Olímpico

Marco Freitas

Modalidade: Ténis de mesa

Idade: 33 anos

Naturalidade: Câmara de Lobos, Madeira

Clube: Fakel Gazprom Orenbrug

Treinador: Kong Guoping

Participações: Tóquio será a quarta participação olímpica do atleta madeirense, depois de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016.

Factos & Curiosidades: A nível olímpico, o mesatenista esquerdino apresenta dois 5º lugares, um, por equipas, em Londres, e outro individual, no Rio de Janeiro.

Medalha de bronze no torneio de singulares do Europeu de ténis de mesa, prova disputada em junho, foi campeão europeu de equipas (João Monteiro, Diogo Chen, Tiago Apolónia e João Geraldo), vice-campeão da Europa (2016), chegou a ser nº 7 do mundo. Hoje, ocupa o 24.º lugar no ranking mundial', a 4.ª posição no ranking Europeu e o 1.º lugar no ranking nacional.