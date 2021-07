No Ginásio Metropolitano de Tóquio, Marcos Freitas, 24.º jogador do mundo, cedeu pelos parciais de 6-11, 6-11, 2-11, 11-4 e 3-11, em 38 minutos.

Com este afastamento, terminou a participação portuguesa no ténis de mesa individual dos Jogos Olímpicos, sendo que o madeirense vai disputar agora a competição de equipas juntamente com Tiago Apolónia e João Monteiro, estreando-se com a Alemanha, campeã da Europa.

"Ele não tem pontos fracos"

“Neste nível, de número um mundial, ele não tem pontos fracos. É difícil apanhar uma brecha no seu jogo. Arrisquei mais no quarto ‘set’, tive bons períodos, com trocas de bola muito fortes, que é como temos de atuar contra este tipo de adversários. Pena não ter conseguido manter esta intensidade”, disse o madeirense.

“Tive bons momentos e outros com erros não forçados, pois tinha de arriscar. Ele foi mais forte e ganhou 4-1 e está de parabéns. Acho que deverá ganhar o ouro ou, pelo menos, ser finalista”, completou.

Apesar da complexidade da missão que o esperava, Marcos Freitas garante que acreditou “sempre” que seria “possível vencer”, recordando que já o fez “há seis anos, quando ele era Top 30 ou 40”.

“Entretanto, viu-se que evoluiu imenso e atualmente está mesmo em grande forma. O francês que o enfrentou no primeiro jogo, que é top-30 mundial, não fez quatro pontos em nenhum ‘set’”, exemplificou.

Lembrou o seu triunfo sobre um adversário “muito forte” como o austríaco Daniel Habesohn, por 4-3, e agora pretende “descansar” para pensar na prova de equipas.

Medalha de bronze no Europeu de 2021, Marcos Freitas cumpre a quarta participação olímpica, tendo como melhor resultado individual o quinto lugar no Rio2016, depois do 17.º em Pequim2008 e Londres2012.