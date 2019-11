Na final de ‘scratch’, Maria Martins foi terceira, a uma volta da norueguesa Anita Yvonne Stenberg, vencedora, ficando também atrás da letã Verena Eberhardt.

A portuguesa somou os primeiros pontos na Taça do Mundo, ocupando o 11.º lugar, com 400, com a russa Anastasia Chulkova a liderar, com 950, seguida da italiana Martina Fidanza (750) e de Anita Yvonne Stenberg (560).

Em ‘omnium’, Iuri Leitão foi 10.º classificado, com um total de 86 pontos no fim das quatro provas, somando pontos para Portugal na luta por um lugar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

o neozelandês Campbell Stewart venceu a prova, com 142 pontos, seguido do alemão Roger Kluge (133) e do suíço Thery Schir (125).

No domingo, João Matias participa na prova de ‘scratch’, enquanto Maria Martins competirá em ‘omnium’.