Na teleconferência com analistas, o presidente executivo da EDP, Miguel Stillwell d’Andrade, anunciou uma atualização do plano 2024-26, com uma “desaceleração no investimento” para 17.000 milhões brutos, devido à alteração das condições de mercado, com preços da eletricidade mais baixos e taxas de juro mais altas, face ao estimado em 2023.

Segundo a apresentação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), 45% dos 17.000 milhões serão direcionados para investimentos na Europa, 33% para os Estados Unidos e Canadá, 14% para o Brasil e 7% para as restantes geografias.

Em março de 2023, na apresentação do plano estratégico 2023-2026, a EDP previa um investimento de 25.000 milhões de euros.

Na quinta-feira, Stilwell d’Andrade tinha já anunciado uma redução do investimento na EDP Renováveis (detida pela EDP em 71,27%) de 3.000 milhões de euros, até 2026, para 12.000 milhões.

Também na quinta-feira, a EDP reportou um lucro atribuível aos acionistas de 354 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 17% face aos 303 milhões registados no mesmo período do ano passado.