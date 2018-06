O tenista croata Marin Cilic venceu hoje o seu segundo título no torneio de Queens, ao bater o sérvio Novak Djokovic por 5-7, 7-6 (7-4) e 6-3, que chegou à sua primeira final em quase um ano.

Depois de 2012, Cilic, sexto jogador mundial, voltou a triunfar em Londres, ganhando a Djokovic, que continua a não se dar bem no Clube de Ténis de Queen’s, onde apenas tinha disputado uma final, em 2008, perdida para o espanhol Rafael Nadal.

Com o torneio de Wimbledon, terceiro ‘Grand Slam’ da temporada que arranca em 02 de julho, em vista, o antigo número um mundial, atualmente no 22.º lugar do ‘ranking’ ATP, venceu o primeiro ‘set’ devido aos erros do croata, que desperdiçou vários ‘break points’.

No ‘set’ seguinte, o ‘tie break’ caiu para o lado do croata, que aproveitou para decidir o jogo no terceiro ao fim de duas horas e 59 minutos.

Para Cilic, este é o 18.º título da carreira e o primeiro da temporada, permitindo-lhe subir ao quinto posto do ‘ranking’, que será atualizado na segunda-feira, enquanto Djokovic subirá ao 17.º.