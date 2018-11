O médio Rúben Neves e o defesa Mário Rui foram dispensados dos trabalhos da seleção portuguesa de futebol, depois de terem visto cartão amarelo no jogo com a Itália, ficando suspensos para a última jornada.

“Rúben Neves e Mário Rui vão falhar o jogo com a Polónia, da Liga das Nações, devido a castigo, e já foram dispensados dos trabalhos da seleção nacional”, indicou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

O médio do Wolverhampton viram e o defesa do Nápoles viram cartão amarelo, no jogo de sábado à noite, em Milão, onde Portugal empatou sem golos com a Itália e garantiu o apuramento para a ‘final four’ da Liga das Nações.

Com a dispensa dos dois jogadores, o selecionador Fernando Santos optou por não chamar mais nenhum futebolista para o encontro de terça-feira com a Polónia, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães (19:45).

O grupo, do qual já tinha saído André Gomes, devido a lesão e que falhou o jogo com Itália, e entrado Kevin Rodrigues, fica assim reduzido a 23 jogadores.

A seleção aterrou hoje no Porto e seguiu para Guimarães, onde treinará a partir das 16:30.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Cédric Soares (Southampton, Ing), João Cancelo (Juventus, Ita), José Fonte (Lille, Fra), Luís Neto (Zenit, Rus), Pepe (Besiktas, Tur), Rúben Dias (Benfica), Kevin Rodrigues (Real Sociedad, Esp) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

- Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Mário (Inter Milão, Ita), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique, Ale) e William Carvalho (Betis, Esp).

- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (RB Leipzig, Ale), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Rafa Silva (Benfica), André Silva (Sevilha, Esp) e Éder (Lokomotiv Moscovo, Rus).