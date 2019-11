Após duas derrotas consecutivas, para o campeonato com o Paris Saint-Germain (4-0) e para a Taça da Liga com o Mónaco (2-1), o Marselha regressou aos triunfos frente ao Lille, no estádio Vélodrome, com golos apontados na segunda parte.

Morgan Sanson colocou o Marselha em vantagem aos 47 minutos, com um golo que surgiu na sequência de uma infeliz intervenção do guarda-redes Maignan, que teve ainda como reflexo a expulsão do português Nuno Santos, treinador adjunto do Lille.

No melhor período do Lille, com o português Tiago Djaló a titular, os compatriotas José Fonte e Xeka no banco e Renato Sanches ausente por lesão, o Marselha elevou a vantagem para 2-0 com um autogolo do brasileiro Gabriel, aos 79 minutos.

O Lille manteve-se em jogo e ainda conseguiu reduzir para 2-1 por Adama Soumaoro, aos 83 minutos, com um cabeceamento após a marcação de um canto, elevando o interesse para os minutos finais do encontro.

Com os três pontos conquistados, o Marselha passa a somar 19, provisoriamente no terceiro lugar, com mais um do que o Lille, quarto, com 18. O Paris Saint-Germain, que na sexta-feira perdeu em casa do então lanterna-vermelha Dijon (2-1), lidera com 27.