“A Juventus Football Clube comunica que Maurizio Sarri foi dispensado do cargo de treinador da equipa principal”, indica o clube italiano, numa curta nota publicada na sua página oficial na Internet.

A equipa de Cristiano Ronaldo, que ‘bisou’ no encontro, venceu na sexta-feira em Turim os franceses do Lyon, por 2-1, mas o resultado foi insuficiente para garantir a passagem aos quartos de final, devido à derrota por 1-0 no primeiro jogo.

No jogo de sexta-feira, Memphis Depay fez o golo do Lyon, aos 12 minutos, de grande penalidade, antes de Cristiano Ronaldo, também de penálti, empatar aos 44, para, aos 60, apontar o 2-1, com um forte remate de pé esquerdo de fora da área.

Ainda no comunicado, a Juventus agradece a Sarri, e lembra que o treinador de 61 anos coroou a sua passagem pela equipa de Turim com a conquista esta época do nono ‘scudetto’ consecutivo.

O campeonato transalpino foi, porém, a sua única conquista pela Juventus, na qual só durou uma época, já que perdeu a final da Taça de Itália, com o Nápoles, caiu na Supertaça, face à Lazio, e nos ‘oitavos’ da ‘Champions’, perante o Lyon.

Na carreira, Sarri, que se notabilizou no Empoli e, depois, no Napóles, o que o levou a treinar uma época em Inglaterra, tem ainda no currículo a conquista da Liga Europa em 2018/19, ao serviço do Chelsea.