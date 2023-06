“Já respondi, disse que meu objetivo era continuar. Ficar no clube é minha única opção. Não pensei que uma carta pudesse matar ou ofender alguém”, disse o avançado, campeão do Mundo em 2018 pela França, após a carta enviada aos dirigentes parisienses, na qual consta a intenção de não ativar a opção por mais um ano em Paris.

O capitão da seleção gaulesa falava em conferência de imprensa, em Faro, na véspera da partida com Gibraltar, de apuramento para o Euro2024, e foi questionado sobre a reação do campeão gaulês, que afirmou estar pronto para vender o antigo jogador do Mónaco.

“Não, não há muito que me choque. Aceito tudo, as pessoas podem falar, criticar, eu entendo. As pessoas não têm todos os dados. Eu sei porque faço o que faço e digo o que digo. Não há problema com isso”, expressou.

Por fim, reforçou que partilha da mesma ideia do presidente francês, Emmanuel Macron: “Ele quer que eu fique em Paris e meu objetivo é ficar, então estamos no mesmo comprimento de onda”.

O envio da carta de Mbappé à direção do PSG aconteceu pouco mais de um ano após a surpreendente prorrogação do atacante de 24 anos no PSG, seu clube desde 2017.

O campeão mundial de 2018, na lista do Real Madrid, havia prorrogado até 2024, com possibilidade de acionar opção por mais um ano.