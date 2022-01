Fonte do clube minhoto confirmou à agência Lusa que o médio, de 21 anos, foi o único caso de infeção registado entre jogadores, equipa técnica e restante ‘staff’ numa bateria de despistagem efetuada na quinta-feira, estando assintomático e a cumprir isolamento.

Gonçalo Franco, que soma 16 jogos e dois golos na segunda temporada ao serviço do Moreirense, já tinha testado positivo ao coronavírus em 04 de fevereiro de 2021, três meses após o primeiro registo infeccioso, que coincidiu com um surto no Moreirense.

O médio vai falhar o primeiro jogo em Moreira de Cónegos do recém-chegado treinador Ricardo Sá Pinto, que também não pode contar com o holandês Godfried Frimpong e Filipe Soares, lesionados, ao passo que Artur Jorge e Fábio Pacheco estão suspensos.

Sori Mané já terminou a prestação com a seleção da Guiné-Bissau na Taça das Nações Africanas (CAN), mas não regressará em tempo útil para o embate com os açorianos.

O Moreirense, 14.º colocado, com 16 pontos, recebe o Santa Clara, 13.º, com 17, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo da 19.ª jornada, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.