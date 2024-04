“O doutor apareceu hoje no gabinete e trazia-me um caso [médico] diferente a cada 15 minutos. Sinceramente, temi não ter jogadores para o treino de hoje e para a partida de amanhã [domingo]. O Gonçalo sofreu um traumatismo há dois dias num treino e ontem [sexta-feira] treinou medicado, mas hoje sentiu que estava pior. O Pepe teve uma ligeira inflamação no tendão de Aquiles. O Francisco Conceição sentiu forte dor no calcanhar e era impossível calçar uma simples sapatilha hoje”, referiu, em conferência de imprensa.

O trio limitou-se a fazer tratamento e trabalho de ginásio na sessão matinal orientada por Sérgio Conceição, que tem igualmente Diogo Costa, Samuel Portugal, Marcano, Fábio Cardoso e Zaidu lesionados e poderá recorrer a alguns jogadores do conjunto de sub-19 ‘azul e branco’, que falhou na sexta-feira o acesso à final da UEFA Youth League, após derrota no desempate por penáltis frente aos italianos do AC Milan, em Nyon, na Suíça.

“Veremos a evolução deles, mas temos de nos precaver. Eles chegam hoje à noite e, se calhar, um ou dois jogadores vão diretamente para a convocatória, porque temos alguns jogadores em risco”, assumiu, congratulando os treinadores das equipas de sub-19 e B, Capucho e António Folha, respetivamente, pela qualidade oriunda da formação do clube.

O FC Porto esteve prestes a repetir a inédita final de 2018/19, época na qual foi campeão europeu de juniores, mas permitiu que o AC Milan repusesse o empate a duas bolas em tempo de compensação e empurrasse a decisão para os penáltis, tendo perdido por 4-3.

“O futuro dos clubes passa pela formação. Se olharmos para os tais campeonatos onde existem ‘tubarões’, há muitos jovens da formação que aparecem e isso é uma mais-valia em todos os aspetos. Temos um leque de jogadores feitos na formação do FC Porto. Na última convocatória, estavam mais de 50% de atletas que passaram pela equipa B. Vejo [essa aposta] com muito bons olhos e sinto que têm qualidade e potencial para estar no conjunto principal num futuro muito próximo. É de louvar. Com estas condicionantes que existem ano após ano, inserir três ou quatro jogadores da formação é fantástico”, notou.

Além dos oito casos clínicos, Sérgio Conceição não pode utilizar o avançado Evanilson, melhor marcador portista esta época, que cumprirá o último de dois jogos de suspensão, após ter sido expulso no empate caseiro com o Famalicão (2-2), da 29.ª ronda da I Liga.

Essa partida assinalou o regresso aos golos de Taremi, principal referência ofensiva das últimas três temporadas, que já não marcava há quase quatro meses e repetiu a dose na quarta-feira, de grande penalidade, dando início à reviravolta do FC Porto na receção ao Vitória de Guimarães (3-1), da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que permite ao clube almejar o 20.º troféu, e terceiro consecutivo, na decisão com o Sporting.

“O Taremi esteve sempre comprometido e [de uma forma] muito profissional. Não jogava porque eu achava que, dentro da estratégia definida e do trabalho realizado ao longo da semana, outros companheiros [de equipa] estavam melhor do que ele. Neste altura, está como sempre esteve: a trabalhar e a competir bem, dentro do seu registo e daquilo que queremos aqui. Qualquer um dos avançados pode jogar com o Casa Pia ou, tal como já aconteceu, até podemos jogar sem avançado de referência”, concluiu Sérgio Conceição.

O FC Porto, terceiro classificado, com 59 pontos, vai medir forças com o Casa Pia, nono, com 32, no domingo, a partir das 18:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, em duelo da 30.ª jornada do campeonato, sob arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.