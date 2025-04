A seis jornadas do final do campeonato, há um novo líder destacado na Primeira Liga, o Benfica. Os encarnados golearam o FC Porto neste último fim de semana, por claros 4-1, no estádio do Dragão, ao passo que o Sporting tropeçou em casa, ao empatar com o Sporting de Braga, a um golo.

Apesar da liderança, com mais dois pontos que o grande rival, do ponto de vista teórico, as águias de Bruno Lage são aquelas que têm o calendário mais complicado até ao final da época.

Com três jogos em casa e outros três fora, o Benfica tem duas deslocações muito complicadas ao Minho, para defrontarem o V. Guimarães e também o Sporting de Braga, este que luta pelo terceiro lugar, que dá acesso à Liga Europa. A outra partida fora é diante do supreendente Estoril, que tem feito uma das melhores temporadas de sempre na Primeira Liga.

E depois, claro, águias e leões ainda se defrontam na Luz, na penúltima jornada, confronto esse que antecede a deslocação dos encarnados a Braga, na derradeira ronda.

Quanto ao Sporting, mais uma vez do ponto de vista teórico, tem um calendário mais acessível, com deslocações ao terreno do Santa Clara, Boavista e finalmente o Benfica.

Em casa os leões terão, teoricamente, um encontro mais complicado na derradeira ronda, com os V. Guimarães.

Resumidamente, faltam seis jogos a cada uma das equipas e o emocionante Benfica-Sporting, marcado para o Estádio da Luz, marcado para o próximo dia 10 de maio.

Jogos do Benfica:

Arouca (c)

V. Guimaraães (f)

AVS SAD (c)

Estoril (f)

Sporting (c)

Sp. Braga (f)

Jogos do Sporting:

Santa Clara (f)

Moreirense (c)

Boavista (f)

Gil Vicente (c)

Benfica (f)

V. Guimarães (c)