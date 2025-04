INTRODUÇÃO

«Como devo abordar o livro sobre o tema “deixar de fumar” que mais vendeu até hoje?», pergunta o leitor. A resposta sucinta é: dê-lhe toda a sua atenção; e a mais longa: aplique tudo o que foi descoberto e desenvolvido ao longo dos últimos 35 anos no que toca ao tratamento de uma estimativa de 30 milhões de fumadores nos EUA e no mundo inteiro – o que significa 30 milhões de fumadores libertados do vício – e, embora neste momento considere difícil de acreditar, estará prestes a tornar-se o próximo não-fumador.

O leitor tem nas suas mãos a versão mais atualizada, inovadora e com as melhores práticas do Método Easyway para Deixar de Fumar, de Allen Carr. Isto significa que não só o vai ajudar a libertar-se do vício de fumar, vapear ou fumar cigarros eletrónicos, mascar tabaco, usar saquetas de nicotina, snus ou qualquer outro tipo de produto com nicotina, como vai garantir que o considerará fácil e até aprazível. Quando Allen Carr fez esta pretensão na publicação original de Easyway – O Método Fácil para Deixar de Fumar, ela foi encarada com grande ceticismo, mas a atualização do método que tem nas suas mãos beneficia dos extraordinários números descritos no parágrafo anterior.

Francisco Mota Saraiva junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 24 de abril, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Morramos ao menos no Porto", publicado pela Quetzal. Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino). "Morramos ao menos no porto" pediu o título emprestado a Séneca e venceu o Prémio José Saramago no final de 2024. É "um romance que abala os fundamentos da narrativa clássica, um fogo que alastra até consumir todas as suas personagens e que revela o seu autor como uma voz poderosa na literatura portuguesa". Pode ler um excerto aqui.

No entanto, deixar de fumar ou vapear não é algo que aconteça de um dia para o outro, pois não? Há pessoas que demoram meses ou até anos e, mesmo assim, parecem não se livrar total- mente da vontade de fumar. Quando eu era um fumador com- pulsivo, a minha postura era: «Claro que seria bom deixar de fumar, mas agora não tenho tempo, e como já experimentei todos os métodos à face da Terra e não consegui, para quê sequer tentar outra vez?»

A minha vida era muito ocupada, eu tinha uma carreira de sucesso, e para lidar com a pressão que isso acarretava, sentia que os cigarros me ajudavam a andar para a frente como uma espécie de estimulantes, que eram um instrumento para aliviar o stresse, ajudando-me a relaxar, a concentrar-me, e que funcionavam como um prémio ou uma recompensa que pontuava o meu dia (como era um fumador compulsivo, isso acontecia de dez em dez minutos!). Estava totalmente convencido de que, apesar de todas as óbvias desvantagens de fumar, eu era incapaz de viver sem eles. À semelhança de muitos fumadores que se julgam «casos perdidos», acomodei-me ao que considerava ser uma curta mas feliz vida como fumador, em vez do que considerava ser uma longa e infeliz vida como não-fumador. O meu ponto de vista era: «Mesmo que eu conseguisse deixar de fumar – para quê? Quem quer viver infeliz o resto da sua vida?»

Tive a sorte de alguém acabar por me mostrar a verdade. Há cerca de 20 anos, fui ao primeiro centro de Allen Carr, em Londres, Inglaterra. Cheguei a ser quase provocador na minha descrença de ele me conseguir ajudar a deixar o vício de fumar 80 cigarros por dia. Na verdade, fui coagido. Concordei ir a pedido da minha mulher, com a premissa de que quando saísse de lá, ainda um fumador inveterado, ela esperaria pelo menos 12 meses até me voltar a chatear para deixar de fumar. Ninguém ficou mais surpreendido ou contente do que eu (ou porventura do que a minha mulher) por o método de Allen Carr me ter livrado do vício.

Se eu tivesse uma mente mais aberta, isso não me teria surpreendido de todo. Quando cheguei ao centro, Allen já tinha ajudado milhões de pessoas com as suas palestras e livros. As provas disso eram mais do que evidentes, mas como eu era um fumador inveterado cuja existência girava em torno do «próximo cigarro», não o conseguia reconhecer. Era o viciado em nicotina mais desesperançado que conhecia. Olhando para trás, posso dizer que parte de mim não queria admitir isso. Foi preciso eu próprio ter uma experiência que mudaria a minha vida para me convencer.

Durante um terço de século, Allen também foi um fumador compulsivo de 60 a 100 cigarros por dia. À exceção da acupuntura, ele tinha experimentado todos os métodos convencionais e não-convencionais para deixar de fumar, sem êxito. Como eu, acabou até por desistir de deixar de fumar, acreditando que «uma vez fumador, para sempre fumador». Foi então que descobriu algo que lhe deu a motivação para tentar mais uma vez.

Como o próprio descreveu: «De um dia para o outro, passei de cem cigarros por dia para zero – sem ficar irritado e sem a sensação de perda, vazio ou depressão. Pelo contrário, desfrutei até do processo. Já sabia que era um não-fumador mesmo antes de apagar o meu último cigarro e nunca mais senti a mínima vontade de fumar desde então.»

Foi uma revelação para Allen, que percebeu de imediato que tinha descoberto um método para deixar de fumar que permitiria a qualquer fumador fazer o mesmo:

Fácil, imediato e sem esforço

Sem recorrer à força de vontade, a ajudas, substitutos ou truques

Sem sofrer de ansiedade, depressão ou sintomas de abstinência

Sem engordar

Depois de usar familiares e amigos como cobaias, Allen deixou a sua profissão de contabilista certificado e criou um centro para ajudar outros fumadores a deixar de fumar. Designou o seu método de EASYWAY [MANEIRA FÁCIL] e o seu êxito foi tal, que existem atualmente centros deste método em mais de 150 cidades em 50 países por todo o mundo. Os seus bestsellers baseados neste método já estão traduzidos em mais de 40 línguas, e todos os anos são acrescentadas mais.

Allen rapidamente compreendeu que o seu método podia ser aplicado a muitos outros problemas. O método Easyway tem ajudado milhões de pessoas a deixar de fumar, de consumir bebidas alcoólicas, cocaína e outras drogas ilícitas, e a lidar com a dependência do açúcar, o excesso de comida, o medo de andar de avião, o vício do jogo, os gastos financeiros exagerados e a dependência das redes sociais, do meio digital e da tecnologia.

Senti-me tão inspirado por Allen e pelo seu método, que eu percecionava como milagroso, que o chateei incansavelmente e a Robin Hayley (agora presidente da empresa de Allen Carr) para me deixarem fazer parte desta missão para curar o mundo do vício tabágico. Felizmente, consegui convencê-los. Fazer formação com Allen e Robin foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida. Poder contar com Allen não só como meu mentor e formador, mas também como meu amigo foi um imenso privilégio.

Ao longo dos últimos 20 anos, tratei pessoalmente mais de 30 mil fumadores no centro original de Allen em Londres, bem como por todos os EUA e em todos os cantos do mundo. Tive a honra de liderar a equipa que levou o seu método para Nova Iorque e a Cidade do México, para Los Angeles e Moscovo, para o Milwaukee e Singapura, para Sydney, Santiago do Chile e muitos outros lugares.

Allen confiou-me a tarefa de garantir que o seu legado alcança o potencial máximo, por isso o seu método está disponível em vários formatos, de vídeos e DVD a palestras e aplicações, videojogos, audiolivros e programas online, sempre na vanguarda para garantir que o método existe em novos formatos digitais, à medida que estes vão evoluindo.

Por detrás deste êxito fenomenal está uma verdade simples que Allen descobriu por acaso e transmitiu a dezenas de milhões de pessoas como eu. O que nos une é que nenhum de nós estava à espera de sofrer a transformação que sofreu. Todos éramos céticos, albergando as mesmas ilusões. Há todo um manancial de fumadores e vapeadores ainda a viver o pesadelo, acreditando que gostam de fumar ou vapear, que isso lhes traz algum tipo de benefício e que, além disso, é difícil ou até impossível deixarem de fumar.

Livro: "Easyway – O Método Fácil para Deixar de Fumar" Autor: Allen Carr Editora: Pergaminho Data de Lançamento: 10 de abril de 2025 Preço: € 17,70 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

A verdade acerca de fumar, vapear ou qualquer outro formato de dependência de nicotina continua a não ser revelada à maioria dos fumadores e dependentes, e até de muitos ex-fumadores. Por isso é que alguns dos que deixam de fumar usando apenas a força de vontade continuam a ter vontade de fumar, mesmo muito depois do seu último cigarro. Acreditam que fazem um sacrifício e que estão privados de algo que lhes dá prazer e amparo, confiando que os ajuda a controlar o seu peso, a descontrair, a socializar e a gerir o stresse. Entender a simples verdade e reconhecer como ela se aplica a nós é a chave para sairmos da armadilha da nicotina e nos livrarmos definitivamente dela. Mas precisamos de um método específico para tal.

O MÉTODO EASYWAY DE ALLEN CARR É O MÉTODO QUE FUNCIONA

Este livro, à semelhança de todos os outros do método Easyway, vai ajudá-lo a perceber essa verdade elementar. Foi concebido para ajudar fumadores ocupados que já têm de lidar com as exigências da vida no século XXI e por isso agradecem uma orientação clara e sem disparates. Não assenta em estratégias como os sentimentos de culpa, a intimidação, o medo ou o pavor; como vai perceber, todas estas técnicas, na realidade, dificultam a tarefa de deixar de fumar. Easyway – O Método Fácil para Deixar de Fumar providencia um método estruturado e fácil de seguir para deixar de fumar rapidamente, sem esforço e de forma definitiva.

Se o leitor for uma pessoa que fuma cigarros eletrónicos, vapeia, usa produtos à base de tabaco aquecido em vez da tradicional combustão, tabaco de mascar, snus, saquetas de nicotina ou qualquer outro tipo de produto com nicotina, este livro também vai resultar consigo.

Na maior parte do livro, por uma questão de fluidez do texto, vamos fazer referência ao ato de fumar, por isso os vapeadores, os consumidores de tabaco aquecido, cigarros eletrónicos, tabaco de mascar, saquetas de nicotina, snus ou qualquer outro produto com nicotina não devem sentir-se desencorajados pelas constantes referências aos cigarros e a fumar – praticamente todos os aspetos são comuns à utilização de todos os produtos com nicotina.

A única coisa que o leitor precisa de fazer é continuar a fumar ou a consumir nicotina como habitual enquanto lê este livro. O melhor do método Easyway de Allen Carr é que não é preciso deixar de fumar até se sentir totalmente preparado para fumar o seu último cigarro convencional, cigarro eletrónico, etc.

A responsabilidade de garantir que os nossos livros são fiéis ao método original de Allen Carr é minha. Foi sugerido que eu me descrevesse como o autor dos livros que publicámos desde que Allen Carr faleceu. A meu ver, isso não seria correto, pois cada novo livro está escrito rigorosamente de acordo com o brilhante método Easyway de Allen Carr. Nos livros novos, limitámo-nos a atualizar e a melhorar os seus formatos para se manterem atuais e relevantes para todos os que hoje em dia querem libertar-se da sua dependência. Por exemplo, agora precisamos de dar orientações em relação ao uso de cigarros eletrónicos, tabaco aquecido ou à ingestão de nicotina por qualquer outra via que não o cigarro, charuto ou cachimbo. A dependência da nicotina evoluiu a um ritmo alarmante ao longo dos últimos 35 anos.

Também precisamos de abarcar problemas que não eram tão visíveis ou bem compreendidos quando Allen escreveu o livro original.

Problemas como, por exemplo:

a autoagressão

o impacto do tabaco sobre o metabolismo

como a dependência de nicotina causa depressão e ansiedade

a ligação entre o tabaco e a marijuana

o impacto das redes sociais, dos jogos e dos canais de streaming são abordados pela primeira vez nesta versão do método do século XXI.

Além disso, problemas como, por exemplo:

o apetite e o aumento de peso

o stresse

a dependência habitual de tabaco ou nicotina

a influência constante da televisão e do cinema

são abordados num contexto mais contemporâneo, em maior profundidade e detalhe do que no livro original.

Basicamente, o método permanece tão puro, claro, adaptável e eficaz como sempre foi, permitindo-nos aplicá-lo a toda uma panóplia de dependências e problemas para além do tabagismo. Quer se trate da dependência do álcool ou do açúcar, do vício do jogo ou de gastar dinheiro em inutilidades, do medo de andar de avião, da prática de mindfulness, da dependência das redes sociais e digitais ou até de «drogas pesadas», este método orienta as pessoas que precisam de ajuda de uma maneira simples, acessível e clara.

Não existe uma única palavra nos nossos livros que Allen não tivesse escrito ou não escrevesse se ainda estivesse entre nós. Por isso, as atualizações, os exemplos e as analogias que não provêm do trabalho dele – que foram modernizados ou acrescentados por mim – estão escritos de forma clara, com o tom de Allen, para complementarem coerentemente o texto e o método originais.

Considero-me um privilegiado por ter trabalhado em estreita colaboração com Allen nos livros sobre o método Easyway em vida dele, adquirindo conhecimentos sobre o modo como o método pode ser aplicado a qualquer tipo de dependência ou problema.

Juntos, explorámos e planeámos cuidadosamente a evolução futura do método. Fiquei muito feliz por ter sido o próprio Allen a atribuir-me a responsabilidade de continuar esta missão importantíssima. É uma responsabilidade que aceitei com humildade e que levo muito a sério.

Na realidade, eu não sabia nada sobre dependências até ter a sorte de conhecer Allen Carr. Ele não só me livrou de um vício que já me teria matado há muito tempo, como me ensinou tudo o que sei sobre o tratamento de dependências: como se faz e como o método Easyway as pode dominar, dando a todos a possibilidade de deixarem de fumar e de deixarem a nicotina de uma maneira fácil, sem esforço e sem necessidade de força de vontade.

Apesar de trabalhar nos livros do Allen há quase 20 anos, não deixa de ser um prazer atribuir qualquer enaltecimento ou elogio ao autor: tudo se resume a Allen Carr.

Por eu próprio ter tido uma experiência feliz, sei que os benefícios de seguir este método podem transformar a vida do leitor. Vou deixá-lo agora entregue nas melhores mãos – as de Allen Carr e do seu método.



JOHN DICEY

Diretor-executivo e terapeuta experiente, Allen Carr’s Easyway

Coautor de Easyway – O Método Fácil para Deixar de Fumar