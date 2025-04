De acordo com os dirigentes do parque, o motorista do santuário violou as instruções que dizem que só o pessoal autorizado pode aproximar-se dos grandes felinos, que foram declaradas extintas na Índia em 1952 e reintroduzidos em Kuno em 2022.

O incidente aconteceu neste domingo, quando um vídeo do homem a dar água aos grandes felinos começou a circular nas redes sociais.

As imagens mostram-no a deitar água numa panela de metal e momentos depois uma chita chamada Jwala e as suas quatro crias aproximam-se da panela e começam a beber.

"A equipa de monitorização, em geral, foi instruída para tentar desviar ou atrair as chitas de volta para o interior sempre que tal situação surja, para não criar conflito entre humanos e chitas", disse Uttam Kumar Sharma, responsável do parque.

"Há instruções claras para se afastar dos chitas. Só as pessoas autorizadas podem chegar perto deles para executar uma tarefa específica", revelou também.