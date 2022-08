O internacional espanhol Isco, que recentemente terminou contrato com o Real Madrid, vai assinar por duas temporadas com o Sevilha, anunciou hoje o clube andaluz, da Liga espanhola de futebol, em comunicado divulgado no site oficial.

"O Sevilha alcançou um princípio de acordo com Isco (…) para que se torne no terceiro reforço para a temporada 2022/23. O jogador já se encontra em Sevilha, para realizar os exames médicos na segunda-feira. Se tudo correr normalmente, assinará um contrato para as próximas duas temporadas", informou o Sevilha. Isco, de 30 anos, terminou em junho uma ligação de nove anos ao Real Madrid, clube ao qual chegou em 2013, então proveniente do Malága, depois de ter feito toda a formação no Valência. O médio internacional espanhol (38 internacionalizações) contabilizou 353 partidas e 53 golos ao serviço dos 'merengues', mas nas últimas quatro temporadas vinha perdendo o estatuto de titular. De resto, em 2021/22 participou em apenas 17 partidas, três das quais de início. Entre 2013 e 2022 ajudou o Real Madrid a conquistar três ligas espanholas, uma Taça de Espanha, três supertaças espanholas, quatro ligas dos Campeões, três supertaças europeias e quatro mundiais de clubes.