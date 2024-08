Oliveira, que arrancou da 15.ª posição, recuperou até ao 13.º no arranque, mas viria a envolver-se numa queda com o companheiro de equipa na norte-americana Trackhouse, o espanhol Raul Fernandez (Aprilia).

“Na primeira volta da corrida de hoje, o meu companheiro de equipa caiu atrás de mim e a sua moto bateu na minha, fazendo-me cair de forma violenta. Para já, parece que não tenho nenhuma lesão, mas terei de avaliar nos próximos dias. Foco na próxima”, escreveu o piloto de Almada, na rede social Instagram.

Este foi o primeiro abandono devido a queda do piloto português na presente temporada, depois de já ter desistido do GP de França por problemas mecânicos na sua Aprilia.

Citado pela equipa norte-americana Trackhouse, Oliveira disse estar um “pouco mal tratado”, mas “nada de muito sério”, reconhecendo que travou “um pouco tarde”, acabando por ir para fora da pista.

O Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP foi vencido pelo italiano Enea Bastianini (Ducati), que cortou a meta após 20 voltas com o tempo de 39.51,879 minutos, deixando na segunda posição o espanhol Jorge Martin (Ducati), a 1,931 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 5,866.

Com estes resultados, Jorge Martin assume, de novo, o comando do Mundial, com 241 pontos, mais três do que Bagnaia, que desce ao segundo lugar.