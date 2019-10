O francês Fabio Quartararo (Yamaha) foi o mais rápido do dia, rodando em 1.30,404 minutos, deixando o espanhol Maverick Viñales em segundo, a 193 milésimos. O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha) foi terceiro, a 221 milésimos de Quartaro.

Miguel Oliveira realizou o seu melhor tempo do dia nas últimas voltas dos segundos treinos livres, em 1.31,936 minutos, a apenas quatro milésimos do 18.º lugar e a 1,532 segundos de Quartararo.

Oliveira voltou a cair na segunda sessão, agora na curva 12, sem consequências físicas.

O piloto português chega à 15.ª prova da temporada empatado no 16.º lugar do campeonato com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), ambos com 29 pontos.