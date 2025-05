Organizado pela Trimagisto - Cooperativa de Experimentação Teatral, a 15.ª Festa dos Contos - Festival da Palavra, com o tema “Quantos ‘eus’ existem em mim?”, realiza-se no Cineteatro Curvo Semedo, biblioteca municipal e em espaços exteriores.

Segundo a organização, o evento oferece uma programação que inclui performances, sessões de poesia e de contos, espetáculos de música e de teatro, conversas, exposições e formações acreditadas.

O narrador espanhol Carles García Domingo, com um espetáculo em torno do vinho, a poeta e performer Maria Caetano Vilalobos, o contador António Fontinha, o ator Pedro Giestas e o músico Nuno Cintrão são algumas das presenças confirmadas.

O programa contempla a apresentação da peça teatral “20 Dizer”, de José Rui Martins e Luísa Vieira, da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT), e o espetáculo em “romaria” que envolve vários elementos da comunidade.

A celebração do 10.º aniversário do espetáculo “Levantei-me do Chão”, de Carlos Marques, e o lançamento do livro “Pela Lente”, com textos para teatro em torno da obra de José Saramago, são outros dos destaques.

Entre outros atrativos, haverá um espaço dedicado a exposições, com a apresentação de trabalhos realizados com a comunidade escolar e de ilustrações de Mafalda Milhões.