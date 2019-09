O piloto de Almada foi o sétimo mais rápido da primeira fase da sessão (Q1), falhando o acesso à segunda (Q2), no circuito de Aragão.

O luso conseguiu a sua melhor volta em 1.48,827 minutos, ficando a 818 milésimos de segundo da ‘pole position’ do espanhol Marc Márquez (Honda), que fez 1.47,009 minutos, conquistando o primeiro lugar da grelha pela nona vez em 14 corridas.

Miguel Oliveira bateu o finlandês Mika Kallio, que se estreia este fim de semana pela equipa oficial da KTM com um 19.º posto, substituindo o francês Johann Zarco, despedido na terça-feira.

De fora, ficou o espanhol Pol Espargaró, que sofreu uma fratura no pulso esquerdo na sequência de uma queda aparatosa na quarta sessão de treinos livres.

Já o malaio Hafyzh Syahrin, companheiro de equipa de Miguel Oliveira na Tech3 KTM, parte da 21.ª posição.

Assim, Miguel Oliveira será o melhor representante da marca austríaca na grelha, largando da sexta linha, apesar de ainda estar limitado por uma lesão em dois tendões do ombro direito sofrida em 25 de agosto, no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.

O piloto natural de Almada encontra-se em ano de estreia no MotoGP, categoria em que segue no 18.º lugar do campeonato, com 26 pontos após 13 corridas.