O piloto Miguel Oliveira (KTM) espera conseguir "um bom resultado" no Grande Prémio de Aragão, 14.ª ronda do Mundial de MotoGP, que se disputa no fim de semana, no circuito Motorland, perto de Saragoça, Espanha.

Depois da queda sofrida domingo, em Misano, no GP de São Marino, que o afastou de um lugar pontuável (foi 16.º, pontuam os 15 primeiros), o piloto português espera, agora, "terminar sem problemas". "É uma pista onde já consegui alguns pódios no passado. Obviamente que isso não serve de muito, mas é um circuito de que gosto", disse Miguel Oliveira, na antevisão da prova, citado pelo comunicado da equipa Tech3. Segundo o piloto de Almada, "o objetivo é terminar a corrida e conseguir um bom resultado para a equipa", pois entende que se fez "um grande trabalho nas últimas corridas". No entanto, o patrão da equipa, o francês Hervé Poncharal, admite que Miguel Oliveira "ainda não está a cem por cento" da lesão no ombro direito sofrida a 25 de agosto. Com 13 provas já disputadas, o piloto português ocupa o 18.º lugar da classe rainha do Mundial de Velocidade, a MotoGP, com 26 pontos.