O português realizou a melhor das 51 voltas na 32.ª passagem pela meta, com 1.56,274 minutos.

No entanto, apesar da melhoria, este registo tornou-o o 21.º mais rápido do dia em que rodou pela primeira vez com as novas cores da equipa Tech3.

"Hoje foi um dia bastante diferente de sábado. Melhorámos o nosso tempo por volta, o que foi bom. Mas todos estiveram muito perto. Além disso, conseguimos realizar um trabalho decente na mota", começou por explicar o piloto de Almada.

Miguel Oliveira concentrou-se hoje em séries longas de voltas, numa simulação de corrida.