“Vou ser operado a uma desinserção dos [músculos] isquiotibiais. A época terminou para mim. Nunca é boa altura para uma lesão grave, mas não há nada a fazer. Esperam-me cinco a sete meses [de recuperação] para superar esta prova, comum na vida de um atleta”, escreveu Tadjer nas redes sociais.

O jogador do Perpignan, do Top 14 de França, vai falhar, portanto, todos os jogos do European Championship 2022, que correspondem à segunda volta da qualificação para o Campeonato do Mundo, frente a Geórgia, Roménia, Países Baixos (fevereiro), Espanha e Rússia (março).

O lusodescendente soma 23 internacionalizações pelos ‘lobos’ e tem sido um elemento fundamental na primeira linha da seleção portuguesa, orientada pelo francês Patrice Lagisquet, na presente campanha de qualificação.

Concluída a primeira volta do apuramento, Portugal segue em terceiro lugar, com 14 pontos, os mesmos que a segunda classificada, a Roménia, menos nove do que a Geórgia e mais cinco do que a Rússia.

As duas primeiras classificadas no final da segunda volta apuram-se diretamente para o Mundial França2023, enquanto o terceiro classificado terá de disputar um torneio de repescagem com seleções de outros continentes, em novembro de 2022, no qual se apura apenas o vencedor.