A canoagem terá seis finais na quinta-feira, incluindo, além da de Pimenta, as duas de K4 500, a de K1 5.000 e K2 200 femininos e a C1 200 masculinos, com a presença de Hélder Silva.

A seleção de futsal, que defende o bronze, reentrou nas contas do apuramento para as meias-finais, após golear a Roménia por 8-2: o desafio com a Bielorrússia, na quinta-feira, vai decidir a sua sorte no grupo A.

No badminton, Sónia Gonçalves e Benardo Atilano concluíram a fase de grupos no terceiro lugar, pelo que ambos terminaram o seu desempenho em Minsk.

No tiro a 25 metros, Joana Castelão foi 22.ª entre 35 competidoras. Depois de ter somando na terça-feira 291 pontos (98+96+97) na prova de precisão, o 10.º melhor desempenho, hoje fez 282 pontos (93+93+96) na de rapidez, sendo que o acumulado lhe deu o 22.º lugar.

Hoje, Fu Yu conquistou a segunda medalha de ouro para Portugal nos Jogos Europeus, após a de Carlos Nascimento, nos 100 metros, sendo também o segundo ouro no ténis de mesa no evento, depois de a equipa masculina ter vencido em Baku2015.

Além dos dois ouros, a seleção lusa soma mais nove medalhas nos II Jogos Europeus, cinco das quais de prata, alcançadas pela equipa de judo na prova mista, pelo ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio), pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta em K1 1.000.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.