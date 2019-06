João Costa, o militar de 54 anos que é o mais experiente dos atletas da missão, foi prata em Baku2015 em pistola a 10 metros, mas na prova individual: sábado, estreia-se nesta especialidade olímpica, mas em pares mistos, com Joana Castelão.

No ténis de mesa, Jieni Shao começa frente à grega Aikaterini Toliou e, se passar, terá a segunda ronda no mesmo dia.

Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia querem colocar a ginástica acrobática em plano superior do desporto nacional, em dia que já vale medalhas.

No tiro com armas de caça, João Paulo Azevedo, Ana Rita Rodrigues e Maria Barros perseguem a qualificação, enquanto, no ciclismo de estrada, Daniela Reis e Maria Martins procuram surpreender.

Nestes II Jogos Europeus Portugal vai competir com um total de 98 desportistas em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.

(Por: Rui Barbosa Batista, enviado da agência Lusa à Bielorrússia. A Lusa viajou a convite do Comité Olímpico de Portugal.)