O britânico Mo Farah, tetracampeão olímpico, vai defrontar o jamaicano Usain Bolt, oito vezes campeão olímpico, num jogo solidário de futebol a favor da Unicef, no estádio do Manchester United, anunciou hoje o clube inglês.

O encontro, cujas receitas vão reverter para crianças carenciadas no mundo, está marcado para 10 de junho, em Old Trafford, a ‘casa’ do Manchester United, clube atualmente treinado pelo português José Mourinho.

Mo Farah, campeão dos 5.000 e 10.000 metros em Londres2012 e Rio2016, vai alinhar numa equipa liderada pelo cantor britânico Robbie Williams, com o jamaicano Usain Bolt, oito vezes campeão olímpico, na equipa oposta.

“Quando recebi a chamada do Robbie, para jogar por Inglaterra, disse logo que sim. Toda a gente sabe que sou louco por futebol e, ainda por cima, este evento é por uma boa causa”, explicou Farah, citado em comunicado dos ‘red devils’.

Hoje, foi também anunciada a participação do ‘chef’ Gordon Ramsey na equipa do velocista jamaicano, recordista mundial dos 100 e dos 200 metros, a Soccer Aid World XI.