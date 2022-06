“Nos meus 28 anos de vida, o ténis tem sido uma constante. Proporcionou-me algumas das experiências mais emocionantes e memoráveis que poderia desejar. Mas, por vezes, as boas coisas chegam ao fim. Hoje, anuncio a minha retirada do ténis. Após três anos de uma batalha difícil contra as lesões e de quatro cirurgias, o meu corpo disse ‘basta'”, escreveu a porto-riquenha na sua conta na rede social Instagram.

Mónica Puig assumiu que a decisão não foi fácil, porque teria “adorado retirar-se” nas suas condições, mas a lesão crónica no ombro direito ‘forçou-a’ a abandonar a alta competição.

A jogadora de 28 anos ficará eternizada na história do desporto do seu país por ter conquistado o primeiro ouro de Porto Rico em Jogos Olímpicos, ao surpreender a alemã Angelique Kerber, então número dois mundial, na final de singulares femininos do Rio2016.

Semanas mais tarde, mais concretamente em setembro de 2016, alcançaria a sua melhor classificação de sempre no ‘ranking’, ao fixar-se na 27.ª posição.

Campeã do torneio de Estrasburgo em 2014, Puig ocupava atualmente o 1.171.º lugar da hierarquia WTA, depois de ter passado quase dois anos sem jogar um encontro no circuito, no qual a sua última vitória remonta aos quartos de final do torneio do Luxemburgo, em outubro de 2019.

Puig tentou este ano regressar ao circuito WTA, tendo recebido um ‘wild card’ para Madrid, onde caiu na primeira ronda, antes de desistir também na ronda inaugural do torneio de Saint-Malo.