André Franco marcou, aos 64 minutos, o único golo do encontro, permitindo ao Estoril Praia regressar aos triunfos, após seis jogos sem vencer, num encontro em que o Moreirense desperdiçou uma grande penalidade aos 90+4, por Yan Mateus, quando já jogava em superioridade numérica, por expulsão de Bernardo Vital (84).

Com esta derrota, o Moreirense mantém-se na 17.ª e penúltima posição, com 26 pontos, e pode ver a despromoção confirmada esta jornada, se o Tondela vencer no domingo em casa do Gil Vicente. O Estoril Praia subiu provisoriamente a sétimo, com 39.