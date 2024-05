Os promotores do projeto Magellan 500, que ainda há cinco dias apresentaram na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação a sua proposta de construção de um aeroporto de raiz no concelho de Santarém, já reagiram às notícias que dão conta que o Governo deverá avançar para Alcochete como local do novo aeroporto.

Em comunicado, fazem ver que continuam "disponíveis e a trabalhar no sentido de proporcionar ao País uma solução para a expansão da capacidade aeroportuária, servindo a Grande Lisboa e o Centro de Portugal", salientando também que o "projeto Magellan 500 é único que aproveita as infraestruturas de acesso ferroviárias e rodoviárias existentes e que foram construídas com muito esforço, ao longo das últimas décadas".

Aliás, vão mais longe e dizem mesmo ser o "único projeto que evita vultosos investimentos de muitos milhares de milhões de euros do Estado/contribuintes em novas infraestruturas. Mais, é o único projeto que permite também ganhar tempo, tendo em conta a premência aeroportuária: evita o tempo e o esforço da construção de novas infraestruturas de acesso ferroviárias e rodoviárias".

De acordo com os promotores, o "projeto Magellan 500, será um investimento totalmente privado que não dependente de grandes obras públicas e que pode estar operacional em cinco anos. É um projeto que assegura uma efetiva escalabilidade que responde a todos os desafios futuros que possam vir a ser necessários".